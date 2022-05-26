Бухгалтер образовательного учреждения на Алтае присвоила себе более 1,4 млн рублей

Бухгалтера одного из алтайских образовательных учреждений осудили за присвоение чужих средств. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, в период с августа 2019 по сентябрь 2020 года восемь педагогических работников передали полученные денежные средства осужденной, для их дальнейшего хранения в бухгалтерии школы», — сказано в сообщении.

В последствии женщина присвоила деньги себе. Общая сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам условно, а также на три года запретил работать бухгалтером.

Ранее сообщалось, что экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий.