Бухгалтер образовательного учреждения на Алтае присвоила себе более 1,4 млн рублей
Женщина взяла от сотрудников деньги на хранение, а после этого присвоила их себе
Бухгалтера одного из алтайских образовательных учреждений осудили за присвоение чужих средств. Об этом сообщили в региональном СК.
«По данным следствия, в период с августа 2019 по сентябрь 2020 года восемь педагогических работников передали полученные денежные средства осужденной, для их дальнейшего хранения в бухгалтерии школы», — сказано в сообщении.
В последствии женщина присвоила деньги себе. Общая сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.
В ходе следствия бухгалтер признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам условно, а также на три года запретил работать бухгалтером.
Ранее сообщалось, что экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий.