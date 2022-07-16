Бывшая жена Дональда Трампа упала с лестницы и умерла

Бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана скончалась в результате несчастного случая. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка.

15 июля Дональд Трамп сообщил о смерти своей бывшей супруги. Ее тело нашли у лестницы на первом этаже дома в Нью-Йорке.

Правоохранители начали расследование по факту смерти женщины, однако сошлись во мнении о том, что она скончалась от травм, полученных в результате случайного падения.

Ивана Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии, вышла замуж за Трампа в 1977-м, а развелась в 1992-м.

У пары остались трое совместных детей.