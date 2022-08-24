Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии России
К нему пришли домой силовики
24 августа 2022, 10:27, Никита Черников
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Собеседник агентства сообщил, что силовики пришли к экс-чиновнику в дом утром.
Адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала, что пока не может подтвердить эти сведения, так как сама узнала о задержании от журналистов.
Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В 2022-м его трижды штрафовали за дискредитацию вооружённых сил в соцсетях, ещё один штраф он получал по статье за неуважение к власти.
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