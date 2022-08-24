Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии России

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Собеседник агентства сообщил, что силовики пришли к экс-чиновнику в дом утром.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала, что пока не может подтвердить эти сведения, так как сама узнала о задержании от журналистов.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В 2022-м его трижды штрафовали за дискредитацию вооружённых сил в соцсетях, ещё один штраф он получал по статье за неуважение к власти.