Бывшего руководителя одного из госпредприятий на Алтае подозревают в получении взятки
Чиновник получил деньги от предпринимателя, с которым впоследствии заключил контракт
Прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего руководителя одного из алтайских госпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации следствия, с августа 2019 по декабрь 2021 года руководитель получил взятки в размере 165 тысяч рублей от одного из индивидуальных предпринимателей.
За эти деньги подрядчик гарантировал себе контракты на поставку товаров, которые филиал госпредприятия использовал для создания реабилитационного оборудования и ортопедической продукции.
В целях взыскания органы арестовали имущество экс-руководителя на 7,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий.