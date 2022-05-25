Бывшего руководителя одного из госпредприятий на Алтае подозревают в получении взятки

Прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего руководителя одного из алтайских госпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, с августа 2019 по декабрь 2021 года руководитель получил взятки в размере 165 тысяч рублей от одного из индивидуальных предпринимателей.

За эти деньги подрядчик гарантировал себе контракты на поставку товаров, которые филиал госпредприятия использовал для создания реабилитационного оборудования и ортопедической продукции.

В целях взыскания органы арестовали имущество экс-руководителя на 7,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко признали виновным в превышении должностных полномочий.