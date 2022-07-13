Бывшего замглавы МЧС России задержали по подозрению в должностных преступлениях
Подробностей об уголовном деле, возбужденном в отношении Андрея Гуровича источники не предоставляют
13 июля 2022, 19:47, Илья Звягинцев
В Москве бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях», — рассказал собеседник агентства.
Отметим, что с 2018 года Гурович курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.
25 мая по указу Владимира Путина его освободили от занимаемой должности.
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