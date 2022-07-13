Бывшего замглавы МЧС России задержали по подозрению в должностных преступлениях

В Москве бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях», — рассказал собеседник агентства.

Отметим, что с 2018 года Гурович курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.

25 мая по указу Владимира Путина его освободили от занимаемой должности.