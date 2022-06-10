Бывшего замглавы Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн рублей

По данным ряда телеграм-каналов, его задержали при попытке вылететь в Дубай

10 июня 2022, 14:35, Илья Звягинцев

Правоохранители задержали бывшего префекта Северного административного округа Москвы и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ряда телеграм-каналов, экс-чиновника задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Дубай.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей. 112 уточняет, что решение об аресте вынес Красноярский краевой суд.

Подробности дела на данный момент неизвестны. Предполагается, что хищение может быть связано со строительством метро в Красноярске.

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