Бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест по делу о взятках
Прокурор и его экс- начальник за деньги оберегали один из городских ТЦ от проверок
2 августа 2022, 09:19, Илья Звягинцев
Новосибирский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю регионального прокурора Андрею Турбину. Отметим, что его обвиняют в коррупции.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, Турбина отпустили из СИЗО под домашний арест до 14 октября. При этом ему запретили общаться с фигурантами дела, выходить из квартиры, пользоваться средствами связи и отправлять бумажные письма.
Следствие считает, что Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от представителей криминала. За деньги они освобождали от проверок ТЦ «Восток».
16 февраля фигурантов дела задержали.
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