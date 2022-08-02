Бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест по делу о взятках

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю регионального прокурора Андрею Турбину. Отметим, что его обвиняют в коррупции.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, Турбина отпустили из СИЗО под домашний арест до 14 октября. При этом ему запретили общаться с фигурантами дела, выходить из квартиры, пользоваться средствами связи и отправлять бумажные письма.

Следствие считает, что Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от представителей криминала. За деньги они освобождали от проверок ТЦ «Восток».

16 февраля фигурантов дела задержали.