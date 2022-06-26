В Барнауле бывший директор магазина сотовой связи предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

В декабре 2021 года мужчине в мессенджере написал неизвестный и предложил предоставлять детализацию телефонных переговоров интересующих его абонентов за 500 рублей за каждый номер.

«Мужчина ответил согласием, после чего осуществил доступ к охраняемой законом компьютерной информации через информационно-биллинговую систему сотового оператора к детализации соединений по абонентским номерам двух граждан, которые передал заинтересованному лицу», — говорится в сообщении.

25-летний горожанин в итоге попался правоохранителям, свою вину в содеянном признал. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.