Бывший директор санатория в Алтайском крае украл почти миллион у Минздрава

Бывший директор детского санатория в Рубцовске обвиняется в хищении 926 тыс. рублей у алтайского Минздрава. Об этом сообщает региональный Следком.

С 2015 по 2021 год директор фиктивно устраивал работников в санаторий. Никаких сотрудников не было, однако по документам им начислялась зарплата. На деле деньги уходили в карман руководителя санатория.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,7 млн рублей.

Ранее бывший начальник предприятия дорожного хозяйства «Северо-Восточное ДСУ» получил три года условно за растрату денег при нанесении дорожной разметки в Алтайском крае. Обвиняемый завысил стоимость работ и украл более 6,17 млн рублей.