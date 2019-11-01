Бывший мэр Киселевска найден мертвым в своем доме, а рядом лежал убитый нападавший

В Кемеровской области в ночь на 1 ноября в поселке Верх-Чумыш обнаружен мертвым бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев, передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Лаврентьева застрелили в его собственном загородном коттедже. Там же было обнаружено тело еще одного мужчины, предположительно, напавшего на экс-мэра. По словам источника, его при самообороне убил бывший глава Киселевска.

По информации СМИ, у Лаврентьева огнестрельные ранения в живот и в голову. В настоящее время обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Сергей Лаврентьев ушел с должности в ноябре 2018 года, свой пост он занимал 16 лет. "Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока еще о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда. С ними работают специалисты", – сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации Киселевска.