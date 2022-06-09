Бывшую сотрудницу оператора сотовой связи в Барнауле осудили за то, что она «сливала» данные о клиентах

В Барнауле осудили 20-летнюю бывшую сотрудницу одного из мобильных операторов. Об этом сообщили в региональном СК.

В 2021 году в социальных сетях девушка связалась с неизвестным, который предложил ей деньги за данные о клиентах оператора сотовой связи.

Горожанка согласилась и даже успела передать информацию о трёх абонентах, после чего её действия пресекли оперативники УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев условного срока.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в колонию отправили авторитетную криминальную фигуру Колю-Младенца (Николая Кузьмина).