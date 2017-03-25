Часть стены жилого дома в Новосибирске обрушилась на балкон. Фото

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Часть стены обрушилась в трехэтажном доме на улице Северной, 27 в Новосибирске. Обрушение произошло на внешней стороне здания, над окном балкона, пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на службу ЕДДС.

Уточняется, что в результате инцидента, который произошел в субботу, 25 марта, открытый балкон на последнем этаже засыпало фрагментами стены дома. На момент ЧП жильцов в квартире не было. Уточняется, что квартира съемная, поэтому их ждут лишь в начале следующей неделе.

На место происшествия сразу прибыли начальник отдела энергетики и ЖКХ администрации Центрального округа Игорь Фрезе, начальник отдела по ГО и ЧС Центрального округа Сергей Лайко и представители обслуживающей участок ЖЭУ "Ботаническая".

Они обследовали пострадавшую квартиру, чердак и фасад дома, после чего составили акт. Подчеркивается, что сквозных отверстий в стене не нашли.

Сейчас грозы для жильцов пострадавшего дома нет, поскольку вход в подъезд расположен с другой стороны, а внизу было выставлено ограждение.

За ситуацией пристально наблюдают дежурный ЕДДС по Заельцовскому району и представители ТСЖ, которые обслуживают дом. В понедельник окружная администрация примет решение о дальнейших действиях.

Местные жители отмечают, что по плану капитальный ремонт дома должен произойти не раньше 2018 года. Теперь его произведут в любом случае. Остальные детали рассмотрит специально созданная для разбора инцидента комиссия.