Частный дом с надворными постройками загорелся в селе Алтайского края

Частный дом с надворными постройками загорелись в поселке Поспелиха в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел на улице Леонова.

Пожарные работают, информация о площади возгорания и наличии пострадавших уточняется.

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Происшествия В Барнауле за Новым мостом загорелась трава

Напомним, что 30 апреля в Барнауле за Новым мостом загорелась трава. Дым от огня был виден в разных частях города, очевидцы также отмечали, что на улице пахло гарью. В МЧС отмечали, что угрозы каким-либо населенным пунктам нет.