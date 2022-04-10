Частный дом сгорел днем в Барнауле

В проезде Болотном в Барнауле сгорел частный дом. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 70 квадратных метров, а огонь мог перекинуться на другие строения.

Открытое горение было успешно ликвидировано прибывшими спасателями, в условиях задымления работали два звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Отмечается, что из горящего строения было эвакуировано два газовых баллона.

Обстоятельства происшествия выясняются.