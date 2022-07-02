Частный вертолет упал в Хакасии после вылета из Республики Алтай

Следственные органы восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson 44 в Республике Хакасия, который летел с лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего овершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан.

Сведения о количестве лиц, которые находились на борту, а также пострадавших уточняются. Воздушное судно обнаружили спасатели в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке.

В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.