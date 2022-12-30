Часы за 340 тысяч рублей купила у мошенников модница из Барнаула

Перевела деньги на указанный счёт, после чего продавец пропал

30 декабря 2022, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники похитили деньги у женщины, нашедшей в соцсети заманчивое предложение, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 33-летняя жительница Барнаула. Она пояснила, что в популярной соцсети нашла объявление о продаже наручных часов известной марки.

«Связалась с продавцом и договорилась о покупке часов за 340 000 рублей. Перевела деньги на указанный счёт и сообщила о произведенной оплате, после чего продавец перестал выходить на связь и отвечать на сообщения», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и внимательно относиться к сделкам в интернете.