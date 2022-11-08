Человек погиб при крушении вертолета под Костромой

Вертолёт разбился под Костромой, один человек погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Вертолёт Ми-2 выполнял санитарный рейс и потерпел крушение», — сказал собеседник агентства.

На борту вертолёта находились пять человек. Один из них погиб, остальные — пилоты и фельдшеры — пострадали.

Как рассказал глава Костромской области Сергей Ситников, вертолёт выполнял полёт из города Шарья по заданию санитарной авиации. Аварийная посадка произошла в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.