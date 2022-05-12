Человек погиб при обстреле Белгородской области

Человек погиб, ещё шестеро пострадали при обстреле села Солохи Белгородской области со стороны Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, на текущий момент в регионе наблюдается «самая тяжёлая ситуация за всё время обстрелов».

«По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи», — написал глава региона в своём в Telegram-канале вечером 11 мая.

Позднее он также добавил, что федеральные медиа пишут ещё об одном погибшем — 14-летнем мальчике. Однако, по его словам, это не так: ребёнок жив и находится в больнице.

Население села Солохи в связи с обстрелами вывезут в безопасное место, подчеркнул Гладков.

Ранее руководство Херсонской области Украины заявило о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что жители этой области, как и в случае с Крымом, должны сами решить, войдёт регион в состав России или нет.