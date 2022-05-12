Человек погиб при обстреле Белгородской области
Ещё шестеро получили травмы
Человек погиб, ещё шестеро пострадали при обстреле села Солохи Белгородской области со стороны Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, на текущий момент в регионе наблюдается «самая тяжёлая ситуация за всё время обстрелов».
«По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи», — написал глава региона в своём в Telegram-канале вечером 11 мая.
Позднее он также добавил, что федеральные медиа пишут ещё об одном погибшем — 14-летнем мальчике. Однако, по его словам, это не так: ребёнок жив и находится в больнице.
Население села Солохи в связи с обстрелами вывезут в безопасное место, подчеркнул Гладков.
Ранее руководство Херсонской области Украины заявило о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что жители этой области, как и в случае с Крымом, должны сами решить, войдёт регион в состав России или нет.