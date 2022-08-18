Два человека погибли при пожарах в алтайском районе

Два человека погибли при двух пожарах в частных домах в Павловском районе Алтайского края 17 августа, сообщили в региональном МЧС.

Так, одно из возгораний случилось в восьмом часу вечера в селе Павловск на улице Малахова. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

«При тушении пожара в спальне были найдены мужчина 1951 года рождения и женщина 1971 года рождения. Звеном газодымозащитной службы они были эвакуированы из дома и спасены. К сожалению, на кухне было обнаружено тело женщины 1971 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пламя тушили пять человек и две единицы техники. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото с мест происшествий в Павловском районе / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Помимо этого, в 20:15 пожар случился в селе Сараи в домовладении на улице Сарайской.

«Крыша дома горела открытым огнем, площадь пожара составила 100 квадратных метров. При ликвидации огня в спальне под обрушившимися конструкциями было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения», — рассказали в ведомстве.

На месте работали пять человек и две пожарных машины. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.