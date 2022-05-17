Человек пострадал при пожаре в алтайском селе

В селе Майма Республики Алтай 16 мая случился пожар в частном трёхквартирном доме, сообщили в региональном МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали четыре единицы техники и 19 человек. Из охваченного пламенем строения огнеборцы вынесли два газовых баллона.

Пожар потушили в считанные минуты. Один человек пострадал, но ограничился медпомощью на месте. Погибших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Барнаула, который поджёг деревянное кафе в парке «Эдельвейс».