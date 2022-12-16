Человека спасли из горящего дома в Поспелихе
Для того чтобы потушить горящий бревенчатый дом, пожарным потребовалось около часа
16 декабря 2022, 08:56, Илья Звягинцев
Ночной пожар произошёл в Поспелихе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
К моменту прибытия пожарных у дома открытым огнём горела крыша.
«В комнате на полу бойцы обнаружили мужчину, он был в сознании, но, скорее всего, успел надышаться. Через окно вывели его на свежий воздух и передали медикам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что тушить бревенчатый дом было непросто, а осложняла ситуацию очень морозная ночь.
Для ликвидации пожара спасателям потребовалось около часа.
Причина возгорания уточняется.
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