Четверо детей отравились угарным газом в Алтайском крае
Причиной отравления могла стать неисправность в системе печного отопления
4 февраля 2022, 13:11
В Алтайском крае четверо детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл в селе Веселоярск в частном доме с печным отоплением. Пострадавших, которым от года до 12 лет, отправили в больницу.
Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность в системе печного отопления.
По данному факту возбудили проверку представители Следственного комитета и прокуратуры.
Следователи заявили, что версия об отравлении детей угарным газом в Бийске не окончательная
Комментарии
Новости партнеров