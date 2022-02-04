Четверо детей отравились угарным газом в Алтайском крае

В Алтайском крае четверо детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в селе Веселоярск в частном доме с печным отоплением. Пострадавших, которым от года до 12 лет, отправили в больницу.

Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность в системе печного отопления.

По данному факту возбудили проверку представители Следственного комитета и прокуратуры.