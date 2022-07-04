Четвероклассник самостоятельно сбежал от похитителя в Воронеже
Мальчик дождался пока злоумышленник отвлечётся, развязал себя и убежал
5 июля 2022, 06:37, Илья Звягинцев
В Воронеже четвероклассник самостоятельно сбежал от похитителя. Об этом сообщает Baza.
Злоумышленник подкараулил ребёнка и похитил его вечером 2 июля. Злоумышленник привёл мальчика к себе домой и привязал к батарее.
Школьник решил не ждать помощи и действовать самостоятельно. Он дождался пока похититель отвлечётся, отвязал себя и сбежал.
Школьник прибежал к родителям и рассказал им всё. Взрослые вызвали полицию.
Похитителя задержали. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее был судим по 228-й статье.
Теперь ему грозит наказание посерьёзнее.
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