Четвероклассник самостоятельно сбежал от похитителя в Воронеже

В Воронеже четвероклассник самостоятельно сбежал от похитителя. Об этом сообщает Baza.

Злоумышленник подкараулил ребёнка и похитил его вечером 2 июля. Злоумышленник привёл мальчика к себе домой и привязал к батарее.

Школьник решил не ждать помощи и действовать самостоятельно. Он дождался пока похититель отвлечётся, отвязал себя и сбежал.

Школьник прибежал к родителям и рассказал им всё. Взрослые вызвали полицию.

Похитителя задержали. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее был судим по 228-й статье.

Теперь ему грозит наказание посерьёзнее.