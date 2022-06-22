Четыре человека погибли из-за подрыва боеприпаса во Владимирской области

Инцидент произошел во время разгрузочно-погрузочных работ

22 июня 2022, 20:12

Четыре человека погибли в результате подрыва боеприпаса на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел во время разгрузочно-погрузочных работ.

Отмечается, что в числе погибших оказались трое военнослужащих и один гражданский специалист.

«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

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