Четыре человека погибли в Калифорнии из-за шторма
Один человек погиб от удара током, остальные попали в аварию
19 февраля 2017, 15:03
Фото: pixabay.com
Четыре человека погибли в результате разбушевавшегося шторма в американском штате Калифорния, пишет "Интерфакс".
Один человек погиб от удара тока. Он находился в машине, когда дерево оборвало линию электропередач и упало на авто.
Еще два человека скончались на трассе неподалеку от Сан-Диего. Они попали в ДТП. Также сообщается, что еще два автомобиля провалились под землю в результате обрушения грунта и были затоплены проливным дождем.
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