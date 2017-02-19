Четыре человека погибли в Калифорнии из-за шторма

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Четыре человека погибли в результате разбушевавшегося шторма в американском штате Калифорния, пишет "Интерфакс".

Один человек погиб от удара тока. Он находился в машине, когда дерево оборвало линию электропередач и упало на авто.

Еще два человека скончались на трассе неподалеку от Сан-Диего. Они попали в ДТП. Также сообщается, что еще два автомобиля провалились под землю в результате обрушения грунта и были затоплены проливным дождем.