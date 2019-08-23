Четыре дня без еды и воды. Пятилетняя девочка рассказала, как выжила в лесу

Пятилетняя девочка в Нижегородской области ушла гулять в лес 18 августа, а нашли ее только вечером 21 числа. Поиски велись круглосуточно.

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Она сама откликнулась на крики искавших ее волонтеров. Что с ней происходило в лесном массиве, сообщил ГТРК "Нижний Новгород".

Как рассказала сама Зарина, она оставила в доме смотревшего телевизор дядю и пошла в лес, надеясь найти там бабушку и дедушку, которые ушли за грибами.

Ребенок заблудился, и к тому же продрог – в первый же вечер прошел сильный дождь. Мокрую одежду и обувь дошкольница сняла, оставшись в одной футболке.

По ее словам, она ничего не ела и не пила все это время. Поисковики обнаружили малышку лежащей на разорванной клеенке.

"Шея у девочки была вся покусана. Ноги в рваных ссадинах, сапожки лежали рядом, она замерзшая, продрогшая, клееночку разорвала, пыталась лежать, согреться на этой клееночке – ее всю трясло", – рассказывает доброволец Нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" Татьяна Солдатова.

Истощенного ребенка экстренно госпитализировали в больницу, где провели процедуры от обезвоживания и переохлаждения. Все это время маленькая пациентка находилась в сознании и разговаривала с врачами. Ее состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

"Девочка спокойна, не паникует, не плачет, в ясном сознании, будем ее выписывать, когда она полностью в медицинском аспекте станет понятна", – уточнил главврач Нижегородской областной детской клинической больницы Олег Кадников.