Четырёхлетний мальчик погиб при пожаре в алтайском селе

В Алтайском крае при пожаре погиб четырёхлетний мальчик, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился вечером 15 ноября в одном из частных домов в селе Нижнекаменка Алтайского района.

«По данным следствия, ребёнок находился дома вместе со своим дедом. Мужчине позвонили родители мальчика и попросили выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из автомобиля. Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя. Попытка забежать в дом и спасти ребёнка не увенчалась успехом, поскольку к тому времени огонь охватил всё помещение», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят судебные экспертизы.