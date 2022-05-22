Четырехлетний ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-центра
Родственники оставили мальчика без присмотра и он прыгнул в воду с дорожки
22 мая 2022, 21:32, Илья Звягинцев
Четырёхлетний ребёнок утонул в подмосковном фитнес-центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.
По данным правоохранителей, мальчик находился у бассейна вместе со своими родственниками. В какой-то момент малыш остался без присмотра и спрыгнул с дорожки в воду.
Мальчика достали из воды, но вернуть к жизни при оказании первой помощи не смогли.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребёнка (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Очевидица случившегося заявила, что тренер клуба даже не обратил внимания на тонущего ребёнка.
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