Четырехлетний ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-центра

Четырёхлетний ребёнок утонул в подмосковном фитнес-центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным правоохранителей, мальчик находился у бассейна вместе со своими родственниками. В какой-то момент малыш остался без присмотра и спрыгнул с дорожки в воду.

Мальчика достали из воды, но вернуть к жизни при оказании первой помощи не смогли.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребёнка (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Очевидица случившегося заявила, что тренер клуба даже не обратил внимания на тонущего ребёнка.