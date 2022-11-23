Четырехлетняя девочка насмерть замерзла на улице в Бурятии

Четырёхлетняя девочка насмерть замёрзла в Бурятии. Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 ноября. Когда вся семья спала, девочка вышла из дома и пропала.

Исчезновение ребёнка семья заметила только к утру. Они написали в чат местных жителей о пропаже, а через некоторое время девочку нашли на улице.

Врачи пытались спасти её, но не смогли.

Отмечается, что девочка воспитывалась в многодетной семье. В момент случившегося отец ребёнка находился в отъезде.