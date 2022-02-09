Чиновник из Заринска набрал взяток на благоустройстве сквера и ремонте дорог

Бывший чиновник из Заринска обвиняется в получении двух взяток общей суммой 420 тыс. рублей. Ранее он председательствовал в комитете по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В начале 2021 года чиновник нарушил закупочные процедуры и выбрал дружественное ООО подрядчиком по благоустройству сквера в Заринске. Все последующие работы общества он принимал без всяких препятствий, за что получил 200 тыс. рублей.

Летом 2021 года председатель комитета таким же способом заключил муниципальный контракт с другим ООО — оно должно было отремонтировать городские дороги. После приёмки работ он получил от предпринимателя 220 тыс. рублей. Общая сумма двух контрактов превысила 15 млн рублей, уточняет прокуратура Алтайского края.

Экс-чиновник признал свою виду в ходе следствия. Следственный комитет наложил арест на его имущество в размере более семи миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее задержали бывшего чиновника из Минсельхоза Республики Алтай по подозрению в получении взятки на сумму 200 тыс. руб. В феврале 2021 года главный специалист отдела по надзору за техническим состоянием транспортных средств получил деньги за незаконную регистрацию утилизированной самоходной машины, сообщили в ведомстве.