Чиновника мэрии Новосибирска судят за махинации с землей
Ущерб бюджету оценивается в 6 млн рублей
Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по делу начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает региональная прокуратура.
Правоохранители выявили в его действиях два эпизода преступной деятельности. Первый – это расторжение договора об аренде земли муниципалитета с даты его заключения.
Дело в том, что к тому моменту компания-арендатор накопила свыше 2 млн рублей долгов, но из-за такого способа расторжения задолженность была фактически списана.
Второй эпизод касается продажи земельного участка другому ООО в феврале 2018 года. Компания приобрела его за 15% от реальной стоимости, хотя не имела никаких оснований на такую льготу.
До решения суда чиновника отстранили от исполнения должностных обязанностей. На его имущество наложили арест.