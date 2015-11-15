Число погибших при крушении поезда во Франции увеличилось до десяти человек

Как сообщалось аварии произошла в субботу, 14 ноября. Известно, что на борту поезда находились около 50 человек: семеро погибли, десять тяжело ранены.

Потерпевший крушение поезд ехал по некоммерческой линии для проведения тестов, сошел с рельсов приблизительно в 17.00 (мск) в районе населенного пункта Экверсайм. Причиной катастрофы, вероятнее всего, стали технические проблемы.