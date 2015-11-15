Число погибших при крушении поезда во Франции увеличилось до десяти человек
Во Франции при крушении поезда погибли десять человек. Ранее было известно о пяти погибших.
15 ноября 2015, 12:48
Количество погибших при при крушении высокоскоростного поезда TGV на востоке Франции увеличилось до десяти человек.Об этом РИА "Новости".
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Как сообщалось аварии произошла в субботу, 14 ноября. Известно, что на борту поезда находились около 50 человек: семеро погибли, десять тяжело ранены.
Потерпевший крушение поезд ехал по некоммерческой линии для проведения тестов, сошел с рельсов приблизительно в 17.00 (мск) в районе населенного пункта Экверсайм. Причиной катастрофы, вероятнее всего, стали технические проблемы.
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