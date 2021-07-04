Число погибших при крушении самолета на Филиппинах возросло до 29

Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Об этом сообщает Reuters.

Общее число пострадавших возросло до 50, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

Напомним, что самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу 4 июля. На его борту находились не менее 92 человек, среди которых три пилота и пять членов экипажа.

Согласно информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил полосу и врезался в близлежащую деревню. После удара возник пожар, на тушение которого отправили пожарные подразделения.