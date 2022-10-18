Число погибших при крушении Су-34 в Ейск выросло до 14 человек

Количество погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Напомним, что ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

По данным Telegram-канала Mash, спасатели обнаружили тело мужчины под завалами, его личность устанавливается.

Новости

Происшествия «Дядь, нормально всё?» Жители Ейска сняли на видео лётчика, катапультировавшегося из Су-34

Напомним, катастрофа произошла вечером 17 октября, истребитель упал во дворе дома, в результате здание загорелось. В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.