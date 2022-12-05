Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выросло до шести

Число погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижневартовске ХМАО выросло до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным медиков, госпитализировано пять человек, двух пациентов с ожогами 85-90% поверхности тела транспортируют в ожоговый центр Сургута. Судьба ещё семи жильцов после произошедшего остаётся неизвестной, уточнили агентству в правоохранительных органах.

Издание также отмечает, что всего при обрушении оказались повреждены 15 квартир. По информации собеседника из экстренных служб, эпицентр взрыва находился на втором этаже дома. «Там также найдены фрагменты газового баллона», — пояснил он.

На место ЧП прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В аварийно-спасательных работах задействованы около 200 человек. Работы осложняются морозом до -23 градусов и особенностями образовавшегося завала.

Напомним, два этажа пятиэтажного жилого дома обрушились в Нижневартовске вечером 4 декабря. Здание не было газифицировано.