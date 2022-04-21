Число погибших при пожаре на оборонном НИИ в Твери достигло семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление. Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники. В 16:35 (мск) спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошёл днём 21 апреля в Твери. Персонал научного учреждения Минобороны России эвакуировали. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети. К тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России, выполнивший уже 10 сбросов воды.