Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти человек

В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Еще трое погибших обнаружены на месте пожара. Всего погибли пять человек. Пострадали 25», — заявил источник. В приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Твери рассказали, что пять человек госпитализированы в реанимацию, нейрохирургию и травматологию, состояние разной степени тяжести.

По данным экстренных служб, пожар пока не локализован, его общая площадь составляет 1,5 тыс. квадратных метров. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, выполнивший уже 10 сбросов воды.

Напомним, что пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошел днем 21 апреля в Твери. Персонал научного учреждения Минобороны России эвакуировали. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети.