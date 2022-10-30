Число погибших россиянок в давке в центре Сеула выросло до трёх

Ещё одна россиянка скончалась в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в столице Южной Кореи.

Отмечается, что именно эта женщина числилась пострадавшей. Таким образом, число погибших гражданок РФ выросло до трёх.

В диппредставительстве также добавили, что других данных об умерших или раненых среди россиян нет.

По последним данным, всего в результате инцидента скончался 151 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил в стране национальный траур.