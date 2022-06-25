Число погибших в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани выросло до пяти

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани выросло до пяти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, один из пострадавших умер в больнице. Ещё четверых раненых перевели на лечение в Москву.

Ил-76 рухнул утром 24 июня. Разрушений на земле не было, но на месте падения возник пожар. По данным Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород. В Рязани он приземлялся на дозаправку, но после взлёта потерпел крушение. В Минобороны заявляли, что причина произошедшего — в неисправности двигателя, экипаж во время тренировочного полёта сам принял решение совершить посадку на грунт.

По информации Telegram-канала «112», всего на борту находилось девять человек.