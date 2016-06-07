Число погибших в результате взрыва в Стамбуле превысило 11 человек
Не менее 36 человек получили ранения
7 июня 2016, 12:42
Фото: EPA/SEDAT SUNA
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3344522ТА
Число погибших в результате взрыва в Стамбуле превысило 11 человек, сообщает Reuters.
Взрыв произошел неподалеку от автобусной остановки в Стамбуле.
Не менее 36 человек получили ранения.
По разным данным, среди погибших от четырех до семи сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в час пик в стамбульском квартале Везнеджилер около автобусной остановки и недалеко от одного из стамбульских вузов.
Предполагается, что была подорвана бомба с дистанционным управлением, мишенью теракта был перевозивший полицейских автобус.
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