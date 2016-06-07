Фото: EPA/SEDAT SUNA



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Число погибших в результате взрыва в Стамбуле превысило 11 человек, сообщает Reuters.

Взрыв произошел неподалеку от автобусной остановки в Стамбуле.

Не менее 36 человек получили ранения.

По разным данным, среди погибших от четырех до семи сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в час пик в стамбульском квартале Везнеджилер около автобусной остановки и недалеко от одного из стамбульских вузов.

Предполагается, что была подорвана бомба с дистанционным управлением, мишенью теракта был перевозивший полицейских автобус.