Число пострадавших после столкновения автобуса с остановкой в Подмосковье выросло до 21

Число пострадавших в аварии с автобусом в Химках выросло до 21, из них 11 госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

До этого сообщалось о 13 пострадавших — все были пассажирами автобуса. Всего в нём ехало 20 человек.

Сама авария произошла вечером 2 июня. Во время движения по Ленинградскому шоссе водителю стало плохо и он потерял сознание. В результате автобус врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.