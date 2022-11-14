Число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 80 человек
Генеральная прокуратура квалифицировала случившееся как теракт
14 ноября 2022, 09:45, Илья Звягинцев
Число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле возросло. Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай.
Октай сказал журналистам о том, что в результате взрыва пострадал 81 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, взрыв произошёл 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Изначально сообщалось о пяти погибших и более 30 пострадавших.
Рядом с эпицентром взрыва оказались туристы из Барнаула, которые рассказали о том, что происходило на улице после теракта.
Генпрокуратура Турции квалифицировала случившееся как теракт.
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