Число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 19 человек

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В Следственном комитете Владимирской области заявили о гибели 19 человек в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса рядом со станцией Покровка. Об этом пишет РИА "Новости".

Остальных пассажиров с разными травмами госпитализировали в больницу.

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Происшествия Опубликовано видео с места аварии во Владимирской области

Напомним, ночью в пятницу, 6 октября, в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожных путях столкнулись автобус и поезд, следовавший в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга.

В МИД Казахстана сообщили, что в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя.

После ДТП следователи возбудили уголовное дело. В данный момент они осматривают место происшествия. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, добавляет агентство.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что спасатели развернули пункт временного размещения в Доме культуры Покрова. В данный момент там размещены 34 человека, с которыми работают психологи.