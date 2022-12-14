Что известно о лидере алтайских «афганцев» Завалихине, которого арестовали на два месяца?

Ещё 8 декабря в алтайских СМИ прошло сообщение о возможном аресте видного общественного деятеля Барнаула и края Сергея Завалихина, возглавлявшего на тот момент региональное отделение Союза ветеранов Афганистана. 13 декабря прошло экстренное заседание членов правления этой организации, на котором и. о. председателя выбрали Владислава Павлюкова. А 14 декабря Павлюков сообщил СМИ, что Завалихина арестовали на 60 суток.

Кто такой Сергей Завалихин?

Сергей Вячеславович Завалихин родился в Барнауле 8 марта 1961 года. Со школы занимался биатлоном, поступил в Барнаульский педагогический институт на физрука. Но после смерти любимого тренера решил пойти в армию, в десантные войска. В 1979 году забрал документы из вуза, пошёл тренироваться в ДОСААФ, где учился прыгать с парашютом.

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Происшествия Главу алтайских «афганцев» Завалихина арестовали на два месяца

Служил в 345-й отдельном парашютно-десантном полку, который первым входил в Афганистан. Уже зимой 79-го Завалихин в составе своего подразделения оказался в Афганистане. В 1980-м попал в госпиталь, после выздоровления остался в Афгане. Демобилизовался в 1981 году. Восстановился в пединституте, который окончил в 1986 году.

Член Союза ветеранов Афганистана с 1985 года. В разное время состоял в других общественных организациях, таких как, например, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», Алтайская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны», Алтайская краевая общественная организация ветеранов войн, Общественная палата Алтайского края.

Неоднократно избирался депутатом Барнаульской городской Думы.

Имеет различные награды: орден «За заслуги» Российского Союза ветеранов Афганистана, медали «Ветерану-интернационалисту», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За верность долгу и Отечеству», «Участнику войны в Афганистане», «70 лет Вооружённых сил СССР», «90 лет Советских Вооружённых сил», «90 лет МВД России», «70 лет создания ВДВ СССР», «За ратную доблесть», «90 лет военным комиссариатам», «Участнику локальных конфликтов», «Ветеран ОКСВА», «20 лет вывода советских войск из Афганистана».

За что арестован Сергей Завалихин?

Пока правоохранители не раскрывают причин ареста общественника. Однако Владислав Павлюков рассказал, что уголовное дело в отношении Завалихина завели по неким «коммерческим вопросам» и это никак не связано с его работой в ветеранских организациях, пишет «Толк».

Кроме того, товарищи Сергея Завалихина заявляют, что намерены добиваться освобождения общественника из-под стражи, так как он после стентирования сердца находится на инвалидности и имеет проблемы со здоровьем.