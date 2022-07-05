Что произошло на шахте «Распадской-Коксовой» в Кузбассе и что известно о судьбе рабочих

С Кузбасса вновь пришли сообщения о происшествии на шахтах. Рассказываем о том, что произошло на шахте «Распадской-Коксовой» и что известно о судьбе шахтёров, которые были внутри.

Что произошло на шахте «Распадской-Коксовой»?

Как сообщает Mash Siberia, в пяти километрах от Междуреченска произошло землетрясение магнитудой 3,9, которое спровоцировало обрушение породы в шахте.

В момент обрушения внутри находились 190 человек.

Что известно о судьбе шахтёров?

На данный момент известно, что поиски одного пропавшего горняка продолжаются. Один из рабочих погиб. Все остальные горняки благополучно покинули шахту.

Как отреагировали власти?

На месте происшествия работают горноспасатели. Прокуратура проводит проверку по данному факту.