Децла похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве

Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимами Децл и Le Truk) похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в столице, сообщает РБК со ссылкой на агентство "Москва".

В администрации кладбища подтвердили информацию. По словам собеседника издания, родственники желают провести обряд погребения без посторонних лиц в окружении самых близких людей.

Церемония прощания с рэпером начнется в 11:00. Она пройдет Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.

Напомним, музыкант скончался в ночь на 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Со слов коммерческого директора Толмацкого известно, что у исполнителя остановилось сердце. Причину смерти определяют судмедэксперты.