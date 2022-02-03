Дело не в тормозах. В ГИБДД рассказали, почему автобус вылетел на тротуар в центре Барнаула

В ГИБДД сообщили, почему 2 февраля автобус выехал на тротуар проспекта Ленина в Барнауле. Дело было не в тормозах, как предположили пользователи в социальных сетях.

Водитель рассказал, что он не учёл погодные условия, не справился с управлением и для того чтобы избежать аварии выехал на тротуар.

Напомним, о происшествии стало известно 2 февраля. По словам очевидцев, у транспортного средства отказали тормоза, однако полицейские не смогли подтвердить этот факт.

Автобус выехал на тротуар и столкнулся с крыльцом офиса, вход которого располагался на пешеходной зоне.

В результате столкновения никто не пострадал.