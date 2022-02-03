Дело не в тормозах. В ГИБДД рассказали, почему автобус вылетел на тротуар в центре Барнаула
Водитель совершил ошибку и вынужден был менять траекторию движения, чтобы избежать столкновения
3 февраля 2022, 08:12
В ГИБДД сообщили, почему 2 февраля автобус выехал на тротуар проспекта Ленина в Барнауле. Дело было не в тормозах, как предположили пользователи в социальных сетях.
Водитель рассказал, что он не учёл погодные условия, не справился с управлением и для того чтобы избежать аварии выехал на тротуар.
Напомним, о происшествии стало известно 2 февраля. По словам очевидцев, у транспортного средства отказали тормоза, однако полицейские не смогли подтвердить этот факт.
Автобус выехал на тротуар и столкнулся с крыльцом офиса, вход которого располагался на пешеходной зоне.
В результате столкновения никто не пострадал.
Комментарии
Новости партнеров