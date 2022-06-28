Дело рубцовского подростка, который якобы ударил тренера во время матча, передали на доследование

Слушание по делу о рубцовском подростке, который якобы ударил тренера во время футбольного матча, состоялось 24 июня. Судья передал его на доследование, поскольку обвинительное заключение было сформировано с ошибками.

«У нас было два государственных обвинителя — наш местный и краевой. Они выявили много нарушений», — цитирует маму подростка «Толк».

Отмечается, что сейчас у потерпевшего мужчины есть десять суток на обжалование решения суда. Требования адвокатов подростка, скорее всего, будут выполнены. Они просили провести независимую экспертизу, а также сделать раскадровку момента и опросить свидетелей со стороны юного футболиста.

Дата проведения следующего заседания неизвестна.

Напомним, что пострадавший мужчина утверждает, что подросток нанёс ему удар специально. В результате столкновения у тренера диагностировали закрытую травму с частичным разрывом поджелудочной.