Дело возбудили после избиения врачей скорой помощи в Петербурге

Фото: pixabay.com

Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье "Побои" после избиения работников скорой медицинской помощи. Об этом сообщает "Российская газета".

ЧП случилось еще в конце октября прошлого года. Все это время полиция проводила доследственную проверку.

Как сообщается, конфликт произошел из-за того, что скорая не могла проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля. В машине скорой помощи находился пациент, которого везли в больницу.

Владельцы припаркованного автомобиля отказались его убрать. Началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. В ней двое сотрудников скорой – врач и водитель медицинского автомобиля – получили травмы.