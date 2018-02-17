Дело возбуждено по факту смерти девочки в детсаду в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве. Об этом пишет РИА "Новости".

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Происшествия Отец замерзшей на прогулке в детсаду девочки рассказал о синяках на ее теле

Как сообщается, утром в пятницу, 16 февраля, воспитательница после прогулки не досчитала одного ребенка и отправилась на его поиски. Она нашла малышку, лежащей в снегу. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Директор школы в ведении которой находится детский сад сообщила, что, скорее всего, девочка умерла в результате биологической смерти.