Дело возбуждено по факту смерти девочки в детсаду в Новой Москве
Воспитательница нашла ребенка в снегу
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, утром в пятницу, 16 февраля, воспитательница после прогулки не досчитала одного ребенка и отправилась на его поиски. Она нашла малышку, лежащей в снегу. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Директор школы в ведении которой находится детский сад сообщила, что, скорее всего, девочка умерла в результате биологической смерти.